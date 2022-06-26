"Хочу вас разочаровать". Почему Головкин не стал смотреть бой "Канело" с Биволом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в преддверии трилогии с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом признался, что не смотрел проигранный им поединок с россиянином Дмитрием Биволом. В интервью SecondsOut GGG отметил, что знал, что этого реванша, который мог бы угрожать трилогии, не будет.

- Когда Вы смотрели бой "Канело" с Биволом, Вы были озабочены тем, что результат может отложить Вашу трилогию?

- Хочу вас разочаровать, я не смотрел этот бой.

- Но когда Вы узнали результат, переживали, что у него будет реванш с Биволом, а Вам придется ждать?

- Я просто знал чуть-чуть больше деталей. Я знал, что реванша не будет.

- А почему Вы не стали смотреть бой "Канело" с Биволом?

- У меня времени не было, я был где-то на турнире... Не имеет смысла. Я не видел этого боя.

- Многие говорят, что "Канело" долго ждал трилогию, потому что ждал, когда GGG станет старше и даст ему больше преимущества. У вас какое мнение по этому поводу?

- Конечно, есть такой вопрос, где он был раньше. Сейчас даже не знаю, как ответить. Но если этот бой случился сейчас, значит, сейчас время.

- Как много для Вас значит этот бой и насколько это личное?

- Личного здесь ничего нет, это очередной бой.

- Как Вы думаете, "Канело" тоже так считает?

- Я вообще о нем не думаю. Не знаю, как он думает.

Напомним, что третий бой Головкина и Альвареса пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США). Боксеры провели первую дуэль взглядов перед трилогией. Самые лучшие моменты пресс-конференции можно посмотреть здесь.

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