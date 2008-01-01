"GGG словно помолодел". В США восхитились формой Головкина в бою за два титула

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) провел образцовый поединок с поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО). Так считает редактор WorldBoxingNews Фил Джей. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал главное качественное изменение в GGG.

Бернарда Хопкинса. Соперники встретились утром 19 декабря в США. Польский боксер, побывав в нокдауне четыре раза, отказался от продолжения боя после седьмого раунда. Эта победа позволила GGG в 21-й раз успешно защитить титулы и побить рекорд легендарного

"Бой получился достаточно предсказуемым. Головкин контролировал ход встречи и уверенно победил. Стоит отметить, что на этот раз GGG словно помолодел. Он хорошо двигался, наносил мощные удары, но самое главное - в глазах у него появился огонь. Такое ощущение, что он изголодался по боям. Шеремета получил колоссальный урон, и было заметно, что его команда приняла правильное решение, отказавшись от борьбы. Главное, чтобы его здоровью не был нанесен серьезный вред.

Что касается Головкина - он в прекрасной форме. Хотелось бы, чтобы следующим соперником был "Канело". Я думаю, их третий бой получился бы таким же веселым, как предыдущие два", - отметил Джей.