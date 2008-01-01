"GGG все еще машина". Названы предпосылки к третьему бою Головкин - "Канело"

"Головкин и "Канело" синхронно вернулись на ринг. GGG достаточно уверенно нокаутировал Шеремету, а Альварес съел Каллума Смита. Несомненно уровень оппозиции сравнивать нельзя, но физическая форма обоих боксеров была прекрасна. Глядя на них в отдельных боях, у многих появилось желание увидеть их на одном ринге. Завершение трилогии - это самое ожидаемое событие в дивизионе. Объективно у DAZN нет более важного события, кроме GGG - "Канело" 3. Все идет к этому. Это выгодно боксерам, сервису и промоутерам. Это большая интрига. Головкин все еще машина и осенью следующего года их бой получился бы не менее зрелищным, чем предыдущие два. Я уверен, что у Хирна есть план, который может сработать", - отметил Бенсон.

В минувшие выходные казахстанец досрочно победил поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и защитил титулы IBF и IBO в среднем весе. В свою очередь мексиканец выиграл у британца Каллума Смита (27-1, 19 КО) решением судей и стал обладателем поясов WBA, WBC и The Ring во втором среднем весе.

Напомним, что Головкин и Альварес в первом бою 2017 года в Лас-Вегасе (США) не смогли выявить сильнейшего, а через год там же "Канело" победил решением судей.