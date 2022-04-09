Геннадий Головкин пообщался с болельщиками в Японии после мощной победы

©Vesti.kz, Турар Казангапов
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Сегодня 22:12

Новоявленный чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) пообщался со своими фанатами, сообщает корреспондент Vesti.kz

После досрочной победы над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) в бою, который прошел в Сайтаме (Токио, Япония), GGG подошел к болельщикам, находящимся на трибунах, пожал им руки и дал автографы.

Напомним, что после боя, исход которого GGG решил в девятом раунде, он поблагодарил болельщиков за поддержку. А потом зашел к Мурате в раздевалку и отдал ему на память пояс WBA Super, который у него отобрал. 

 

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Мурата Риота Головкин-Мурата Япония Профессиональный бокс


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