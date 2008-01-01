"Если люди попросят". Альварес ответил на вопрос о третьем бое с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (54-1-2, 36 КО), владеющий титулами WBA Super и WBC во втором среднем весе, высказался утвердительно по поводу проведения третьего боя с чемпионом в среднем дивизионе по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает ESPN KnockOut.

Напомним, что этот поединок вошел в число самых ожидаемых в 2021 году. В минувшие выходные оба боксера проведи победные бои. Альварес после своего ответил, что готов принять бой с GGG. Похоже, что он все еще не передумал.

"Третий бой с Головкиным? Если люди попросят, мы сделаем это", - цитирует СМИ мексиканца.

Напомним, что первый бой Головкина и Альвареса в 2017 году завершился скандальной ничьей, а второй в 2018-м - победой мексиканца решением судей.

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