"Потерял сознание и изо всех сил пытался выжить". Шеремета - об ударах Головкина, травмах и пострадавшей гордости

Польский боксер Камил Шеремета (21-1, 5 КО) признался, что морально тяжело переносит поражение от чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). В интервью Sport.interia.pl он рассказал о том, какие травмы получил и как пытался выжить в бою с GGG.

- Как вы себя чувствуете после боя во Флориде?

- Физически бывало и лучше... Но мне гораздо хуже морально. Конечно, я не так представлял себе этот бой.

- Вы провели ночь после боя в больнице.

- После боя мне внезапно очень захотелось спать. В час ночи проснулся с ужасной болью в голове, ухе и глазах. Уже в первом раунде соперник попал мне пальцем в глаз. Я почувствовал себя плохо ночью и хотел провести фундаментальное обследование. У меня двое замечательных детей, и мне есть ради кого жить. Мой менеджер Яцек Шелонговски оставался со мной в больнице до шести утра. Мне дали обезболивающие.

- Выявило ли обследование какие-то травмы?

- Выявило повреждения барабанной перепонки и глаза. Однако более детальное обследование я проведу в Белостоке.

- Но гордость пострадала больше?

- Я понял, что он игрок высшего класса. Однако я не так представлял себе этот бой. Я хотел принять на себя удары Головкина, чтобы почувствовать его легендарную силу. Может это прозвучит странно, потому что я был на канвасе четыре раза, но он не нокаутировал меня, он просто пробил меня левой прямой. Он великий боксер, который думает в ринге и может менять тактику от раунда к раунду. Я видел, что он хотел меня прикончить раньше, но думаю, он был удивлен, что я каждый раз вставал.

- Что сказал рефери после седьмого раунда?

- Он подошел ко мне и сказал, что ради моего здоровья прервет поединок, потому что у меня впереди будущее. С этой точки зрения это было правильное решение, так как у меня был разрыв барабанной перепонки и поврежденный глаз. Однако больше всего пострадала моя гордость.

- То есть вы не ожидали такой большой разницы в этом поединке?

- Не ожидал, что разница будет такой большой. Мои соперники пока по сравнению с Головкиным - из третьей лиги. Казахстанец в Экстраклассе. Раньше я пропускал поединки с боксерами из первой и второй лиг, не говоря уже об элите. Однако выбора у меня не было. Если бы я не принял предложение драться с Головкиным сейчас, я мог бы никогда не получить другого такого предложения. Мы не сдаем карты. Меня бросили на дно, но я счастлив, что прошел эти семь раундов. Они дали мне больше, чем все бои вместе взятые.

- Вы хотели продолжать борьбу?

- Я хотел, но слова судьи дошли до меня. В первую очередь я послушал тренера Федора Чапина, который решил, что это будет лучшим решением. Я понял, что не выиграю этот бой. С пятого раунда я потерял сознание и только изо всех сил пытался выжить. Я боролся только сердцем...Когда он вырубил менч в первом раунде, это был не тяжелый нокдаун, но свое дело он сделал. Майк Тайсон однажды сказал о боксе: "Все идет хорошо, пока ты не пропустишь в челюсть". И это сработало. После первого падения мой план потерпел крах.

- Перед боем вы сказали, что все получится после первого сильного удара.

- Может, первый нокдаун был не так уж и плох, потому что я сразу встал. Но следующие уже сделали свое дело. Хорошо, что судья его остановил, потому что я надеюсь, что впереди у меня еще четыре года бокса. Я не собираюсь сдаваться. Хочу попробовать свои силы в авангарде.

- Ну и что дальше?

- До конца года я точно не буду заниматься боксом. Я хочу проводить время со своими детьми и женой. Мой контракт гарантирует еще один бой с Эдди Хирном. Британский промоутер заверил меня, что даст мне еще один шанс. Я понимаю, что это не будет титульный бой, но я бы хотел подраться с боксером премьер-лиги. Головкин показал мне место в ряду. Я не хочу опускаться с определенного уровня.

Напомним, Шеремета был обязательным претендентом на пояс Головкина от IBF. Он четыре раза побывал в нокдауне, а потом после седьмого раунда бой остановили. GGG провел рекордную 21-ю защиту титула, побив рекорд Бернарда Хопкинса. Теперь поляка, который потерпел первое поражение в карьере, отстранили от боев на неопределенное время для полного восстановления.