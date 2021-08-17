За еще одним нокаутом? Призер Олимпийских игр из Казахстана узнал новые сроки поединка в США

Казахстанский супертяж Иван Дычко (10-0, 10 КО) должен выйти на ринг в сентябре в США, передает корреспондент Vesti.kz. Для двукратного олимпийского призера поединок станет вторым в 2021 году.

Ранее предполагалось, что казахстанец проведет три боя после досрочной победы в Алматы, а первый должен был состояться в августе. Сейчас сроки обновлены.

Помимо потенциального боя в сентябре, есть сроки и следующего противостояния. Менеджер казахстанца Зия Алиев хочет организовать для Дычко поединок в Казахстане.

Представитель боксера признался, что планирует большое шоу, где, помимо супертяжеловеса, выступит другая звезда казахстанского бокса - Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО).

Озвучены сроки следующего боя казахстанского супертяжа после победы нокаутом в Алматы

Напомним, 31-летний Дычко не боксировал около двух лет, а в июле в Алматы нокаутировал в первом раунде Дениса Бахтова (39-18, 26 КО) из России, одержав десятую подряд досрочную победу в профессионалах.

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