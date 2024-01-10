Елеусинова одобрили в сборную Казахстана по бокса. Поедет на Олимпиаду вместо капитана?

Серебряный призер Олимпиады-80 в Москве Виктор Демьяненко поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением о возвращении чемпиона Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Данияра Елеусинова на ринг. В ходе беседы он оценил перспективы казахстанца в любительском боксе.

Ранее появилась информация о том, что действующий чемпион мира в весе до 71 килограмма и капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов может пропустить Игры-2024 в Париже, а его заменит Елеусинов. Позднее эту новость прокомментировали в федерации.

"Елеусинов неплохо провел бой на турнире в Астане. Видно, что он соскучился по рингу. Однако не знаю, как у него ситуация с промоутерами. Вернуться в любители, тоже можно. Это намного лучше, чем сидеть без дела. Я думаю, что Елеусинов не ослабил бы сборную. Другое дело, что в его весовой категории немало хороших боксеров, а капитаном является Шымбергенов. Однако, не это главное. Важно понять, как Данияр почувствует возвращение в темп и ритм любительского бокса. Непросто перестроиться после десятка боев по профессионалам. Но опять же, решать ему. Мы можем лишь предполагать", - отметил Демьяненко.

Ближайший лицензионный турнир в Бусто-Арсицио (Италия) пройдет с 29 февраля по 12 марта. На нем будет разыграно 49 лицензий.

Напомним, что Шымбергенов потерпел досрочное поражение от Хосе Мигеля Боррего из Мексики на турнире "Ночь чемпионов ІВА", который прошел в декабре в Астане. Соперник вынудил его сдаться в четвертом раунде. Видео боя доступно здесь.

Найден виновник досрочного поражения капитана сборной Казахстана

Елеусинов также выступил на этом ивенте. В поединке, прошедшем в олимпийском весе, казахстанец уверенно победил Джабулани Макенса из ЮАР.

Для Данияра это был первый бой за два года. В декабре 2021-го казахстанец завоевал титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе, однако позже Международная боксерская организация (IBO) отобрала пояс из-за того, что Елеусинов не проводил защиту.

Определились первые номера сборной Казахстана по боксу: кто поборется за лицензии на Олимпиаду-2024