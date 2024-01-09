В федерации сделали заявление о будущем капитана сборной Казахстана по боксу на Олимпиаде

Пресс-секретарь Казахстанской федерации бокса Аян Толеген прокомментировал корреспонденту Vesti.kz информацию о том, что действующий чемпион мира в весе до 71 килограмма Асланбек Шымбергенов может пропустить Олимпийские игры-2024 в Париже, а его заменит другой боксер.

"На второй лицензионный турнир в Италию едут все победители Спартакиады. Асланбек Шымбергенов пропускал этот турнир, так как был в ранге чемпиона мира и призера Азиатских игр. Он в ранге безоговорочного фаворита - заслужил право поехать на Мировой лицензионный турнир в Бусто-Арсицио. Это будет второй этап отбора на ОИ. Как он себя там проявит, посмотрим. Если ему не удастся этого сделать, то его место может занять любой из боксеров. Это уже будут смотреть. Но опять же, для этого потенциальному участнику еще надо завоевать это право! А все остальное сейчас - на уровне слухов", - отметил Толеген.

К слову, лицензионный турнир в Бусто-Арсицио (Италия) пройдет с 29 февраля по 12 марта. На нем будет разыграно 49 лицензий.

Напомним, что Шымбергенов, чемпион мира 2023 года в любителях, потерпел неожиданное поражение от Хосе Мигеля Боррего из Мексики на турнире "Ночь чемпионов ІВА" в Астане. Причем соперник вынудил его сдаться в четвертом раунде. Видео боя доступно здесь.

Не дравшийся два года олимпийский чемпион Данияр Елеусинов также выступил на этом ивенте. В поединке, прошедшем в олимпийском весе, казахстанец уверенно победил Джабулани Макенса из ЮАР.

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На данный момент в активе Казахстана две олимпийские лицензии в боксе. Их обладателями стали Камшыбек Кункабаев, выступающий в весовой категории свыше 92 килограммов, и Карина Ибрагимова (до 57 килограммов).