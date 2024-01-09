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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Найден виновник досрочного поражения капитана сборной Казахстана

Найден виновник досрочного поражения капитана сборной Казахстана
©КФБ

Тренер ряда казахстанских непобежденных боксеров из Suleimen Promotions Канат Оракбаев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz ситуацию с капитаном сборной страны по боксу Асланбеком Шымбергеновым. В ходе беседы он объяснил его досрочное поражение и высказался о перспективах олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова.

Ранее появилась информация, что Шымбергенова исключили из сборной, а его место на Олимпиаде-2024 займет уже Елеусинов. Все началось из-за того, что Асланбек досрочно уступил Хосе Мигелю Боррего (20-4, 17 КО) из Мексики на турнире "Ночь чемпионов ІВА" в Астане . Причем соперник вынудил его сдаться в четвертом раунде. Видео боя доступно здесь.

Напомним, капитан сборной выиграл чемпионат мира-2023 в Ташкенте в олимпийском весе (до 71 килограммов) и завоевал бронзу Азиатских игр. Между тем, в федерации заявили о том, что Асланбек примет участие в лицензионном турнире, который пройдет с 29 февраля по 12 марта в Бусто-Арсицио (Италия).

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- Я думаю, что Шымбергенов очень сильный боксер. Он чемпион мира же. А по одному бою, тем более в полупрофессиональном формате - выводы делать нельзя. Вы сами видели, что ребята не привыкли к такому формату. Тем более, матчмейкеры плохо подобрали ему соперника. Там разница в опыте была колоссальная. Однако радует, что его сняли с боя. Я думаю, что он сможет восстановиться. Главное вернуться сильнее, ведь кто не падал, тот не вставал! А по поводу Елеусинова, даже не знаю. Ему виднее идти в любители или продолжать на профи-ринге. Я думаю, что он сам все прекрасно для себя решит.

- Хотелось бы вам видеть Елеусинова в вашем промоушене?

Я не могу отвечать на этот вопрос. Такое нужно спрашивать у руководства. Я обычный тренер. Есть задание тренировать - я буду тренировать любого.

- А ваши подопечные думали об участии в Олимпиаде?

- Мои подопечные думали об участии на Олимпиаде, но уже давно решили сосредоточиться на профессиональной карьере. Я считаю, это правильно, ведь перестраиваться с любителей в профи - это очень сложно. У них уже есть цель и свой путь.

Отметим, что под руководством Оракбаева тренируются такие боксеры, как Абильхан Аманкул, Бек Нурмаганбет, Аблайхан Жусупов, Евгений Павлов и другие.

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Метки:
Шымбергенов Асланбек Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024

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