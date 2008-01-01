"День боя!". Головкин показал готовность к рекордной защите титула

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) показал свою готовность к бою с претендентом из Польши Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), сообщают Vesti.kz.

Рано утром в субботу, 19 декабря, по казахстанскому времени GGG проведет рекордную 21-ю защиту. Его бой станет главным на вечере бокса в Холливуде (штат Флорида, США).

На своей странице в Instagram Головкин опубликовал видео кадров подготовки к поединку.

"День боя. Мой путь к 21-й защите", - написал казахстанец.

Напомним, в со-главном бою вечера бокса казахстанец Али Ахмедов (16-0, 12 КО), интересы которого представляет GGG Promotions, встретится с эквадорцем Карлосом Гонгорой (18-0, 13 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

Прямая трансляция боя Головкин - Шеремета за два титула чемпиона мира