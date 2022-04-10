Чемпион UFC поздравил Геннадия Головкина с победой

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поздравил казахстанского боксера Геннадия Головкина с победой, сообщают Vesti.kz.

В поединке, который GGG выиграл досрочно, он отобрал у японца Риоты Мураты пояс чемпиона WBA Super в среднем весе, а также защитил свои титулы IBF и IBO.

"Поздравляю, чемпион", - написал Ян в комментариях в Instagram Головкина.

Напомним, что Головкин победил в девятом раунде, когда после нокдауна угол Мураты выбросил полотенце. По информации источника, у японца сломана челюсть.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира