Чемпион мира по боксу согласился побиться с капитаном сборной Казахстана

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) вновь высказался о возможной встрече на ринге с капитаном футбольной сборной Казахстана Нуралы Алипом, передают Vesti.kz.

Напомним, ранее Алип сам вызвался провести поединок с боксёром, а Бивол подарил ему свои перчатки. Однако до спарринга дело так и не дошло.

В подкасте пресс-службы петербургского "Зенита" Бивол прокомментировал идею поединка с защитником:

"Спарринг? Как только спину поправлю, можем сделать совместную тренировку. Спаррингом это, конечно, тяжело назвать", — сказал боксёр.

Он также с улыбкой добавил:

"Скажу честно, казахи, наверное, рождаются уже с первым разрядом по боксу. По ситуации зависит: может, один раунд, может, и за полраунда (выиграю)", — добавил Бивол.

34-летний уроженец Кыргызстана в феврале 2025 года завоевал титул абсолютного чемпиона мира, победив Артура Бетербиева судейским решением. Спустя несколько месяцев Бивол отказался от пояса WBC, потеряв статус "абсолюта", но сохранил чемпионские титулы по версиям WBA, IBO и IBF.

Нуралы Алип с 2022 года выступает за "Зенит". Изначально казахстанский защитник был арендован у алматинского "Кайрата", после чего петербургский клуб выкупил его за два миллиона евро (по данным Transfermarkt). В прошлом году футболист продлил контракт с "Зенитом" до 2028 года.