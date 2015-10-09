Де Брюйне нашел нового Холанда, и он уже в его команде

Кевин де Брюйне прокомментировал победу "Наполи" над "Спортингом" (2:1) в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Полузащитник был автором двух голевых передач на Расмуса Хейлунда, который оформил дубль в этом поединке.

"Мы сыграли хорошо, хотя "Спортинг" был сильным соперником. Они продемонстрировали отличную технику и интенсивность, но пенальти был назначен из-за нашей собственной ошибки. Мы заслужили победу, потому что создавали моменты и контролировали игру", – цитируют де Брюйне Corriere dello Sport.

Говоря о Хейлунде, он отметил, что молодой нападающий продолжает прогрессировать и напоминает ему Эрлинга Холанда.

"Расмус развивается очень быстро. Он действительно похож на Холанда, они оба любят атаковать из глубины. Конечно, Хейлунд иногда будет отходить за мячом, но я думаю, ему нужно больше открываться для атак, потому что у него есть отличная способность забивать и помогать команде", – добавил бельгийский полузащитник.

Модрич шокировал в сенсационном матче "Милана"

Напомним, что звездный бельгиец выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года, а в июне перешел итальянский "Наполи".

В составе "горожан" Де Брюйне шесть раз становился чемпионом Англии, пять раз завоевывал Кубок английской лиги, дважды выиграл Кубок Англии, а также по разу – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.