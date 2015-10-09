Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Италия
Сегодня 10:12
 

Модрич шокировал в сенсационном матче "Милана"

Модрич шокировал в сенсационном матче "Милана" Лука Модрич. Фото: ФК "Милан"©

"Милан" одержал яркую победу над действующим чемпионом Италии "Наполи" в 5-м туре Серии А - 2:1. Одним из главных лиц встречи снова был новичок "россонери" - хорват Лука Модрич, передают Vesti.kz.

"Милан" вдесятером вырвал победу над чемпионом

Перед стартовым свистком шансы команд выглядели примерно равными, однако сама игра вышла напряжённой и драматичной. Уже на 3-й минуте счёт открыл бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс, а к 31-й минуте американец Кристиан Пулишич удвоил преимущество хозяев.

На 57-й минуте миланцы остались в меньшинстве после удаления защитника Перивиса Эступиньяна, и "Наполи" усилил давление. Через несколько минут лидер гостей Кевин Де Брюйне реализовал пенальти, сократив отставание до 1:2. Чемпионы Италии создали ещё несколько моментов, но сравнять счёт так и не смогли.

Новый одноклубник Модрича шокирован игрой хорвата

После матча французский полузащитник "россонери" Адриен Рабьо выделил невероятную игру Модрича, который проводит свой первый сезон в Серии А.

"Играть с Лукой легко, потому что он умеет контролировать темп. Но честно говоря, я не понимаю, как он может так бегать весь матч в 40 лет. Он любит футбол, получает удовольствие от игры, ему нравится и атаковать, и защищаться", - цитирует слова Рабьо Football-Italia.

Турнирное положение в Серии А

Благодаря этой победе "Милан" стал лидером таблицы, одержав уже четвёртую победу подряд и пропустив всего один гол в этих матчах. Однако у "Наполи" и "Ромы", так же как и у подопечных Массимилиано Аллегри, по 12 очков.

Ранее бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор сделал признание о Луке Модриче.

Добавим также, что 40-летний хорват установил новое достижение в чемпионате Италии.

Модрич помог Хорватии разгромить соперников в отборе на ЧМ-2026

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Милан 5 4 0 1 9-3 12
2 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
3 Рома 5 4 0 1 5-1 12
4 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
5 Интер 5 3 0 2 13-7 9
6 Аталанта 5 2 3 0 10-4 9
7 Кремонезе 5 2 3 0 6-4 9
8 Комо 5 2 2 1 6-4 8
9 Удинезе 5 2 1 2 5-8 7
10 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
11 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
12 Сассуоло 5 2 0 3 7-8 6
13 Торино 4 1 1 2 1-8 4
14 Лацио 4 1 0 3 4-4 3
15 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
16 Верона Хеллас 5 0 3 2 2-8 3
17 Дженоа 4 0 2 2 2-4 2
18 Лечче 5 0 2 3 4-10 2
19 Парма 4 0 2 2 1-5 2
20 Пиза 5 0 2 3 3-6 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

