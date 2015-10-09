Модрич шокировал в сенсационном матче "Милана"

"Милан" одержал яркую победу над действующим чемпионом Италии "Наполи" в 5-м туре Серии А - 2:1. Одним из главных лиц встречи снова был новичок "россонери" - хорват Лука Модрич, передают Vesti.kz.

"Милан" вдесятером вырвал победу над чемпионом

Перед стартовым свистком шансы команд выглядели примерно равными, однако сама игра вышла напряжённой и драматичной. Уже на 3-й минуте счёт открыл бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс, а к 31-й минуте американец Кристиан Пулишич удвоил преимущество хозяев.

На 57-й минуте миланцы остались в меньшинстве после удаления защитника Перивиса Эступиньяна, и "Наполи" усилил давление. Через несколько минут лидер гостей Кевин Де Брюйне реализовал пенальти, сократив отставание до 1:2. Чемпионы Италии создали ещё несколько моментов, но сравнять счёт так и не смогли.

Новый одноклубник Модрича шокирован игрой хорвата

После матча французский полузащитник "россонери" Адриен Рабьо выделил невероятную игру Модрича, который проводит свой первый сезон в Серии А.

"Играть с Лукой легко, потому что он умеет контролировать темп. Но честно говоря, я не понимаю, как он может так бегать весь матч в 40 лет. Он любит футбол, получает удовольствие от игры, ему нравится и атаковать, и защищаться", - цитирует слова Рабьо Football-Italia.

Турнирное положение в Серии А

Благодаря этой победе "Милан" стал лидером таблицы, одержав уже четвёртую победу подряд и пропустив всего один гол в этих матчах. Однако у "Наполи" и "Ромы", так же как и у подопечных Массимилиано Аллегри, по 12 очков.

Ранее бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор сделал признание о Луке Модриче.

Добавим также, что 40-летний хорват установил новое достижение в чемпионате Италии.

Модрич помог Хорватии разгромить соперников в отборе на ЧМ-2026