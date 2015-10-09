Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 13:48
 

В "Реале" сделали заявление о Луке Модриче. Подробности

Лука Модрич. ©ФК "Милан"

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор сделал признание о бывшем одноклубнике — хорватском полузащитнике Луке Модриче, передают Vesti.kz.

В матче 6-го тура испанской Ла Лиги против "Леванте" (4:1) Винисиус отметился эффектным ударом внешней стороной стопы, который напомнил болельщикам фирменный почерк Модрича.

"Меня этому научил Лука Модрич. Я скучаю по нему. Надеюсь, я смогу и дальше забивать такие голы, это один из самых красивых в моей карьере", — заявил бразилец в эфире RM TV.

Хотя сейчас Модрич выступает за "Милан", он не остался в стороне и отреагировал на гол бывшего партнёра. Под постом Винисиуса в соцсетях хорват написал:

"Что за гол, брат", — отреагировал Модрич.

Жест, как сообщает Madrid-barcelona, вызвал тёплый отклик у болельщиков и подтвердил, что связь между игроками сохраняется, несмотря на расстояние.

Отметим, что Модрич всегда славился своей техникой и умением наносить удары внешней стороной стопы. Теперь его стиль продолжает жить в игре Винисиуса, который становится всё более значимой фигурой в атаке "Реала". Сам бразилец отметил, что хочет развиваться по примеру хорватского ветерана и приносить команде результат.

Ранее сборная Хорватии решила судьбу Модрича на матчи отбора ЧМ-2026.

Добавим также, что "Реал" узнал цену за нового Модрича и отреагировал.

Модрич помог Хорватии разгромить соперников в отборе на ЧМ-2026

