Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 07:30
 

"Манчестер Сити" на 90-й минуте лишился победы в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
"Манчестер Сити" на 90-й минуте лишился победы в Лиге чемпионов ©x.com/ManCity

"Манчестер Сити" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с французским "Монако", сообщают Vesti.kz. Матч прошел в Монако на стадионе "Луи II".

Поделиться

"Манчестер Сити" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с французским "Монако", сообщают Vesti.kz. Матч прошел в Монако на стадионе "Луи II".

Начало матча прошло под диктовку гостей: уже на 15-й минуте Эрлинг Холанд поразил ворота монегасков. Однако хозяева ответили почти мгновенно - Джордан Тезе через три минуты восстановил равновесие. В концовке первого тайма Холанд оформил дубль, снова выведя "Сити" вперёд.

Но удержать победу англичанам не удалось: на последней минуте основного времени Эрик Дайер хладнокровно реализовал пенальти и спас "Монако" от поражения.

После этой встречи "Монако" набрал лишь одно очко и пока замыкает таблицу группы, тогда как "Манчестер Сити" с четырьмя очками расположился в лидирующей части.

Следующие матчи состоятся уже в конце октября: 22-го числа монегаски примут "Тоттенхэм", а "Сити" на день раньше сыграет в Испании против "Вильярреала".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 ПСЖ 2 2 0 0 6-1 6
4 Интер 2 2 0 0 5-0 6
5 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
6 Карабах 2 2 0 0 5-2 6
7 Боруссия-09 Д 2 1 1 0 8-5 4
8 Манчестер Сити 2 1 1 0 4-2 4
9 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
10 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
11 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
12 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
13 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
14 Спортинг Л 2 1 0 1 5-3 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Барселона 2 1 0 1 3-3 3
17 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
18 Челси 2 1 0 1 2-3 3
19 Наполи 2 1 0 1 2-3 3
20 Юнион Сент-Жилуаз 2 1 0 1 3-5 3
21 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
22 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
23 Ювентус 2 0 2 0 6-6 2
24 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
25 Байер 2 0 2 0 3-3 2
26 Вильярреал 2 0 1 1 2-3 1
27 Копенгаген 2 0 1 1 2-4 1
28 ПСВ Эйндховен 2 0 1 1 2-4 1
29 Олимпиакос 2 0 1 1 0-2 1
30 Монако ФК 2 0 1 1 3-6 1
31 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
32 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
33 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
34 Атлетик 2 0 0 2 1-6 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 октября 19:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Вест Хэм Юнайтед
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!