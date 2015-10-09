"Манчестер Сити" на 90-й минуте лишился победы в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с французским "Монако", сообщают Vesti.kz. Матч прошел в Монако на стадионе "Луи II".

Начало матча прошло под диктовку гостей: уже на 15-й минуте Эрлинг Холанд поразил ворота монегасков. Однако хозяева ответили почти мгновенно - Джордан Тезе через три минуты восстановил равновесие. В концовке первого тайма Холанд оформил дубль, снова выведя "Сити" вперёд.

Но удержать победу англичанам не удалось: на последней минуте основного времени Эрик Дайер хладнокровно реализовал пенальти и спас "Монако" от поражения.

После этой встречи "Монако" набрал лишь одно очко и пока замыкает таблицу группы, тогда как "Манчестер Сити" с четырьмя очками расположился в лидирующей части.

Следующие матчи состоятся уже в конце октября: 22-го числа монегаски примут "Тоттенхэм", а "Сити" на день раньше сыграет в Испании против "Вильярреала".