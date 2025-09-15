В Британии назвали Дычко посредственным боксёром, а его соперника - полным нолём

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс поделился мнением о поединке казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (15-1, 14 КО) против американца Джермейна Франклина (24-2, 15 КО), передают Vesti.kz.

Бой состоялся в Лас-Вегасе (США) и завершился первым поражением в карьере Дычко: он уступил сопернику по очкам. Видео поединка можно посмотреть здесь.

Бой Дычко закончился первым поражением в карде Канело - Кроуфорд

"Франклин постоянно тянется задней рукой, чтобы парировать джеб. Фирменный приём Кличко — финт джебом с последующим боковым слева — здесь подошёл бы Дычко как нельзя лучше.

Дычко стоит слишком прямо, но у Франклина не хватает взрывной скорости, чтобы этим воспользоваться.

Оба этих парня выглядят посредственно. Дычко не вызывает никакого восторга.

Я до сих пор не понимаю, зачем люди хотели увидеть бой Итаумы с Франклином. Американец — полный ноль.

Счёт 97–92 в пользу Франклина — худшая судейская карточка, что я видел сегодня. И это о многом говорит", — написал О'Хиггинс в соцсетях.