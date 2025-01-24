Батыр Джукембаев встретился с легендой мирового бокса

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (23-1, 17 КО) показал фото с легендарным американским боксером Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО), сообщают Vesti.kz.

"Легенда - Флойд Мейвезер", подписал публикацию Джукембаев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

В 2024 году Джукембаев провел один бой: в мае в США он победил техническим нокаутом в пятом раунде украинского боксера Ивана Редкача (24-8-1, 19 КО).

Ранее казахстанец рассказал, что поставил себе цел провести три-четыре боя в 2025 году.

Добавим, 47-летний Мейвезер на профи-ринге одержал 50 побед в 50 боях (27 КО). Флойд является экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях. Карьеру в профи он завершил непобежденным в 2017 году, сосредоточившись на проведении лишь прибыльных выставочных поединков. Некоторые из них проходили в ОАЭ, Японии и Великобритании.