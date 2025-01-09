Джукембаев раскрыл сроки возвращения на профи-ринг

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (23-1, 17 КО) поделился своими планами на 2025 год и назвал ориентировочные сроки следующего боя, передает Vesti.kz.

Он поставил себе цел провести три-четыре боя в 2025 году.

"Я вернусь в феврале/марте, мы готовы к любым топовым парням!", - написал Джукембаев в соцсетях.

В 2024 году Джукембаев провел один бой: он выходил на ринг в мае в США и победил техническим нокаутом в пятом раунде украинского боксера Ивана Редкача (24-8-1, 19 КО).

Стоит отметить, что в январе Джукембаев вошел в топ-5 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории из Казахстана по версии BoxRec.