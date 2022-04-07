Батыр Джукембаев сделал заявление

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (19-1, 15 КО) опубликовал пост на своей странице в Instagram, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что возвращение казахстанца состоится весной и он уже начал свой тренировочный лагерь.

"Приветствую, мой народ! Да будут приняты ваши посты и молитвы в священный месяц Рамадан! Я продолжаю усиленно тренироваться. Ждите хороших новостей в ближайшее время", - написал он.

Напомним, что в декабре прошлого года Джукембаев одержал досрочную победу над мексиканцем Хуаном Хосе Мартинесом Альваресом (28-11, 20 KO). Казахстанец нокаутировал оппонента на 69-й секунде. Свое единственное поражение в карьере Батыр потерпел от пуэрториканца Сабриэля Матиаса (18-1, 18 КО).

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