Батыр Джукембаев потерпел первое поражение в карьере в дебютном бою в США

30-летний боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев потерпел поражение от 29-летнего пуэрториканца Сабриэля Матиаса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел в Лос-Анджелесе и стал для казахстанца дебютным на территории США, ранее все свои бои в профи он провел в Канаде.

Матиас считается опасным панчером. В профи он выиграл до этого 16 из 17-ти боев, причем все досрочно. Известность он получил после трагичного случая в 2019 году. Тогда после боя с ним, не выходя из медикаментозной комы, скончался российский боксер Максим Дадашев.

Бой был рассчитан на 12 раундов. В четвертом пуэрториканец отправил Джукембаева в нокдаун. После восьмого угол казахстанца отказался от продолжения боя.

Это поражение стало для Джукембаева первым в карьере. Ранее он выиграл все 18 своих поединков, из которых 14 - досрочно.

Бой Джукембаев - Матиас стал частью так называемого "турнира четырех" от IBF для определения обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе. Соперник пуэрториканца, с которым он и поспорит за звание, определится в поединке Льюис Ритсон (21-1, 12 КО) (Великобритания) - Йеремиас Понсе (27-0, 17 КО) (Аргентина), который состоится 12 июня.

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