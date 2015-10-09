Балауса Муздиман получила долгожданный бой после победы нокаутом

Непобеждённая казахстанская боксёрша Балауса Муздиман (9-0, 7 КО) официально объявила о возвращении на профессиональный ринг после длительного перерыва, сообщают Vesti.kz.

Возвращение спустя почти год

Следующий поединок Муздиман состоится 25 июля в Алматы во Дворце спорта "Балуан Шолак".

О возвращении спортсменки сообщили в её социальных сетях.

"Спустя 11 месяцев ожиданий Балауса Муздиман возвращается на профессиональный ринг. 25 июля состоится ее следующий поединок после длительного перерыва. Теперь остается главный вопрос: кто станет её следующей соперницей? Узнаем уже совсем скоро. 25 июля 2026, Алматы, Дворец спорта "Балуан Шолак".

Имя соперницы пока не раскрывается.

Последний бой завершился нокаутом

Предыдущий поединок казахстанка провела 5 сентября 2025 года также в Алматы. Тогда она досрочно победила представительницу Индии Мамту Сингх.

По ходу боя Муздиман трижды отправила соперницу в нокдаун и завершила встречу техническим нокаутом в четвёртом раунде, завоевав вакантный титул чемпионки мира по версии UBO во втором наилегчайшем весе.

Возвращение отложила травма

Изначально Балауса планировала провести следующий бой 27 декабря 2025 года в Алматы. Однако в середине декабря спортсменка сообщила, что вынуждена отказаться от выступления из-за травмы шеи.

Теперь казахстанская боксёрша полностью восстановилась и спустя почти 11 месяцев вновь выйдет на профессиональный ринг, где постарается сохранить идеальный рекорд.

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