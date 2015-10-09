Сборная Казахстана по боксу обошла Узбекистан по количеству участников Олимпиады-2026

Стали известны итоги распределения лицензий на боксерский турнир юношеских Олимпийских игр-2026, передают Vesti.kz.

Казахстан завоевал три лицензии

Организация World Boxing официально завершила квалификационный процесс на боксёрский турнир юношеской Олимпиады в Дакаре.

Всего на Игры были распределены 120 квот — по 60 среди юношей и девушек. Лицензии получили представители 79 национальных олимпийских комитетов, при этом организаторы обеспечили полное гендерное равенство.

По итогам отбора Казахстан завоевал три путевки. Женская команда выступит в весовых категориях до 54 и до 57 килограммов, а мужская сборная получила лицензию в категории до 70 килограммов.

Узбекистан получил две квоты

Сборная Узбекистана будет представлена двумя спортсменами.

В женском турнире узбекистанская команда выступит в весовой категории до 60 килограммов, а в мужских соревнованиях — в дивизионе до 65 килограммов.

Как проходил отбор

Квалификация проводилась в соответствии с шестью ключевыми принципами Международного олимпийского комитета (МОК), включая спортивные результаты боксеров и континентальное представительство.

Одним из главных этапов отбора стал турнир World Boxing Futures Cup, который состоялся в марте 2026 года в Бангкоке (Таиланд).

Когда пройдут Игры

Юношеские Олимпийские игры-2026 состоятся с 31 октября по 13 ноября в столице Сенегала — Дакаре. Эти соревнования станут первыми Олимпийскими играми в истории, которые примет африканский континент.

Жанибек Алимханулы согласился на бой с Канело Альваресом

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!