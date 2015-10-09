"Наследник Джалолова" из Узбекистана честно высказался о капитане сборной Казахстана по боксу

Узбекистанский супертяжеловес Жахонгир Зокиров, которого называют преемником двукратного олимпийского чемпиона Баходира Джалолова, назвал капитана сборной Казахстана по боксу Айбека Оралбая одним из своих главных соперников в преддверии Летних Азиатских игр-2026, передают Vesti.kz.

Зокиров назвал главных конкурентов

В интервью пресс-службе Узбекистанской федерации бокса спортсмен рассказал, что намерен выступить на Азиатских играх и уверен, что успеет адаптироваться к любительскому боксу после выступлений на профессиональном ринге.

— Впереди Азиатские игры. Если появится возможность выступить, сможете ли вы снова быстро адаптироваться к любительскому боксу?

— Конечно, любительский и профессиональный бокс сильно отличаются друг от друга. В процессе адаптации могут возникнуть трудности, но уверен, что к тому времени успею полностью подготовиться.

Также узбекистанец признался, что внимательно следит за своими потенциальными соперниками.

— Следите ли вы за своими возможными соперниками в любительском боксе?

— Конечно. Основными соперниками считаю Айбека Оралбая, Давида Чалояна, Дамара Томаса и бразильца Жоэля Рамоса. Постоянно наблюдаю за ними.

Принципиальное противостояние с Оралбаем

На любительском ринге Зокиров и Оралбай уже трижды встречались между собой. Пока преимущество остаётся за капитаном сборной Казахстана — 2:1.

Первая встреча состоялась в декабре 2024 года в финале чемпионата Азии, где сильнее оказался Оралбай. Спустя несколько месяцев Зокиров сумел взять реванш на Кубке мира-2025.

Решающим стал третий поединок — финал чемпионата мира в Ливерпуле (Англия) в сентябре 2025 года. Тогда казахстанец вновь оказался сильнее, победив раздельным решением судей и выиграв принципиальную трилогию.

Следующая встреча возможна на Азиатских играх

Теперь оба супертяжеловеса могут вновь пересечься на ринге уже на Летних Азиатских играх-2026, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября в японских городах Айти и Нагоя.

Турнир по боксу станет одной из самых ожидаемых дисциплин соревнований, а потенциальный новый бой между Оралбаем и Зокировым может стать одним из главных событий в супертяжелом весе.

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