ПСЖ принял решение по продаже вратаря

Руководство "Пари Сен-Жермен" определилось с будущим фрагцузского голкипера Люки Шевалье, передают Vesti.kz.
Как сообщает Le Parisien, несмотря на слухи о возможном уходе, французский клуб не планирует расставаться с вратарем в летнее трансферное окно.
В Париже рассчитывают на Шевалье
По информации источника, в ПСЖ по-прежнему верят в 24-летнего голкипера и не рассматривают варианты его продажи в ближайшее время.
Сам футболист также не намерен менять команду, несмотря на непростой дебютный сезон в Париже, по ходу которого он уступил место в стартовом составе российскому вратарю Матвею Сафонову.
При этом главный тренер парижан Луис Энрике продолжает доверять Шевалье и рассчитывает на него в дальнейшем.
Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk
Интерес из Европы сохраняется
В минувшем сезоне французский голкипер провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей.
Ранее СМИ сообщали, что за ситуацией вокруг бывшего вратаря "Лилля" следят клубы из Англии, Италии и Турции. Однако, судя по последней информации, парижане не готовы отпускать футболиста.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Шевалье составляет 25 миллионов евро.
ПСЖ решил отдать в аренду вратаря из основного состава
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