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Франция
1 июля 20:45
 

ПСЖ принял решение по продаже вратаря

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ПСЖ принял решение по продаже вратаря ©Depositphotos/katatonia82

Руководство "Пари Сен-Жермен" определилось с будущим фрагцузского голкипера Люки Шевалье, передают Vesti.kz.

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Руководство "Пари Сен-Жермен" определилось с будущим фрагцузского голкипера Люки Шевалье, передают Vesti.kz.

Как сообщает Le Parisien, несмотря на слухи о возможном уходе, французский клуб не планирует расставаться с вратарем в летнее трансферное окно.

В Париже рассчитывают на Шевалье

По информации источника, в ПСЖ по-прежнему верят в 24-летнего голкипера и не рассматривают варианты его продажи в ближайшее время.

Сам футболист также не намерен менять команду, несмотря на непростой дебютный сезон в Париже, по ходу которого он уступил место в стартовом составе российскому вратарю Матвею Сафонову.

При этом главный тренер парижан Луис Энрике продолжает доверять Шевалье и рассчитывает на него в дальнейшем.

Люка Шевалье в период карьеры в Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Интерес из Европы сохраняется

В минувшем сезоне французский голкипер провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей.

Ранее СМИ сообщали, что за ситуацией вокруг бывшего вратаря "Лилля" следят клубы из Англии, Италии и Турции. Однако, судя по последней информации, парижане не готовы отпускать футболиста.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Шевалье составляет 25 миллионов евро.

ПСЖ решил отдать в аренду вратаря из основного состава

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Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 34 24 4 6 74-29 76
2 Ланс 34 22 4 8 66-35 70
3 Лилль 34 18 7 9 52-37 61
4 Лион 34 18 6 10 53-40 60
5 Марсель Олимпик 34 18 5 11 63-45 59
6 Ренн Стад 34 17 8 9 59-50 59
7 Монако ФК 34 16 6 12 60-54 54
8 Страсбур 34 15 8 11 58-47 53
9 Тулуза 34 12 9 13 47-46 45
10 Лорьян 34 11 12 11 48-51 45
11 Париж 34 11 11 12 47-50 44
12 Брест 34 10 9 15 43-55 39
13 Анже 34 9 9 16 29-48 36
14 Гавр 34 7 14 13 32-44 35
15 Осер 34 8 10 16 34-44 34
16 Ницца Олимпик 34 7 11 16 37-60 32
17 Нант 34 5 9 20 29-52 24
18 Метц 34 3 8 23 32-76 17

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