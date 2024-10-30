Алимханулы уличил в страхе чемпиона мира и потроллил его

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) обратился к доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1, 18 КО), владеющему поясом WBC в этом же дивизионе, сообщают Vesti.kz.

Ранее Адамес опубликовал в соцсетях пост, в котором призвал промоутеров организовать ему объединительный поединок с Алимханулы.

Казахстанец отреагировал на инициативу соперника.

"Карлос, ты где? Мы все знаем, где ты! Ты в страхе!", - написал Жанибек в твиттере, добавив к посту фото с конем, намекнув тем самым на прозвище Адамеса - "Жеребец".

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Напомним, ранее WBO назначила Алимханулы бой против первого номера организации - британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО). У них есть время на переговоры до 4 ноября, после чего будут назначены промоутерские торги.

Свой последний бой Жанибек провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО). Для казахстанца это была первая защита титула, который он отобрал в ноябре прошлого года у Винченцо Гуальтиери.

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