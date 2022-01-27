Алимханулы согласился провести бой с непобежденным нокаутером за титул чемпиона мира

Бразильский боксер Эскива Фалькао (29-0, 20 КО) ответил на жесткие слова казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фалькао, не знающий поражений и завершивший большинство своих боев нокаутом, заявил, что готов приехать в Казахстан, если организуют поединок за пояс чемпиона мира по версии WBO. Алимханулы на этот вызов ответил так: "Бро, ты знаешь, что я нокаутирую тебя. Зачем тебе это?"

Со своей стороны, Фалькао не унимается и очень жаждет этой встречи в ринге: "Давай устроим этот бой, я хочу сразиться с тобой, мы из одной промоутерской компании. Я докажу тебе, что я лучше".

"Я готов", - отреагировал Жанибек.

Напомним, чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) не хочет проводить защиту титула против обязательного претендента Алимханулы. Андраде решил освободить его и перейти во второй средний вес для боя за "временный" титул с последующим выходом на абсолютного чемпиона - мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО).

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