Алимханулы рассказал о подготовке к бою с экс-чемпионом мира в весе Головкина

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (10-0-0, 6 KO) поделился деталями своей подготовки к следующему бою в профи, сообщают Vesti.kz.

5 ноября в Лас-Вегасе (США) он выйдет на ринг против экс-чемпиона мира по версиям WBA и WBO в среднем дивизионе Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-5, 21 КО) из Франции. Подробнее о сопернике можно прочитать здесь.

"86 раундов спаррингов уже проведено, осталось 14", - написал казахстанец в твиттере.

Напомним, для Алимханулы предстоящий бой станет вторым в этом году. В июне так же в Лас-Вегасе казахстанец одержал досрочную победу над экс-чемпионом мира из США Робом Брантом (26-3, 18 КО).

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport