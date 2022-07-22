Алимханулы получит бой с чемпионом мира. Подробности

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) согласится на титульный поединок против казахстанца Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

По информации EverythingBoxing, американец подпишет соглашение на два поединка или с кем-то из двух конкурентов.

"Деметриус Андраде, вероятно, подпишет контракт со Sky на бой с Жанибеком и Лиамом Смитом. Вот где его карьера", - пишет источник.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о проведении поединка, а казахстанец пообещал нокаутировать американца.

Чемпион мира бросил вызов после угроз от Алимханулы

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":