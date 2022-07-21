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Алимханулы пригрозил нокаутом чемпиону и нарвался на троллинг

Алимханулы пригрозил нокаутом чемпиону и нарвался на троллинг
©twitter.com/qazaqstyle

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) сделал громкое заявление по поводу боя с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Всемирная боксерская организация обязала Андраде провести защиту титула против казахстанца. У команд боксеров есть 30 дней, после чего будут объявлены промоутерские торги.

"Я его нокаутирую", - написал Алимханулы в твиттере. На что один из пользователей отреагировал, выложив видео, на котором герой говорит: "Если честно, нам пофиг".

Если Андраде по какой-либо причине не сможет выступить, то Алимханулы автоматически будет повышен до статуса "полноправного" чемпиона мира WBO в среднем весе.

Напомним, Алимханулы является "временным" чемпионом мира WBO, в своем последнем бою в мае казахстанец нокаутировал британца Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО).

Андраде же не выходил на ринг с ноября, когда отправил в нокаут ирландца Джейсона Куигли (19-2, 14 КО). После этого американец должен был перейти во второй средний вес и подраться с британцем Заком Паркером (22-0, 16 КО), но получил травму и отказался от поединка.

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO Андраде Деметриус

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