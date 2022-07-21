Алимханулы без боя может стать чемпионом мира. Подробности

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) без боя может стать полноценным чемпионом мира в среднем весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее WBO обязала действующего обладателя титула Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО) провести защиту пояса в поединке с казахстанцем. У сторон есть 30 дней на переговоры. Если американец по какой-либо причине не сможет выступить, то Алимханулы автоматически будет повышен до статусу "полноправного" чемпиона мира WBO в среднем весе.

WBA "наказала" Алимханулы за победу нокаутом

Напомним, в мае Алимханулы завоевал пояс "временного" чемпиона WBO, нокаутировав во втором раунде британца Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО).

Андраде свой последний бой провел в ноябре, когда отправил в нокаут ирландца Джейсона Куигли (19-2, 14 КО). Возвращение ожидалось в мае - американец должен был перейти во второй средний вес и подраться с британцем Заком Паркером (22-0, 16 КО), но получил травму и отказался от поединка.

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