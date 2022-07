Чемпион мира бросил вызов после угроз от Алимханулы

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) выбрал себе соперника после назначения титульного поединка против казахстанца Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о проведении поединка, а казахстанец поделился ожиданиями.

"Деметриус Андраде вызывает Криса Юбэнка-младшего на бой за чемпионство в среднем весе", - информирует EverythingBoxing.

Добавим, что ранее казахстанец пообещал нокаутировать американца, ведь ранее Андраде избежал поединка с Алимханулы.

‼️ Demetrius Andrade Calls Out Chris Eubank Jr For A Middleweight Championship Fight At @TheO2 Arena. #boxing pic.twitter.com/qa7pR0WEJo