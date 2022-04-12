Алимханулы благодаря Головкину улучшил позиции в рейтинге

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) поднялся на одну строчку рейтинга популярного издания The Ring, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В обновленной версии рейтинга среднего веса казахстанец занимает шестую позицию, откуда он сместил японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО), который после поражения от Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) оказался на седьмом месте.

Сам Головкин является лидером рейтинга.

Отметим, что в прошедшем объединительном бою, который состоялся 9 апреля в Сайтаме (Япония), Головкин защитил титулы IBF и IBO в среднем дивизионе, а также отобрал у Мураты пояс WBA Super.

Головкин вернул себе лидерство после победы нокаутом в бою за три титула

Что касается Алимханулы, то 21 мая в США он проведет 12-раундовый поединок против британца Дэнни Дигнума (14-0-1, 8 КО) за титул временного чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира