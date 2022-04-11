Головкин вернул себе лидерство после победы нокаутом в бою за три титула

vRINGe.com представил свой обновленный рейтинг, изменения произошли в некоторых дивизионах, в том числе в среднем (до 72,6 килограмма), где выступает казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что GGG прервал затянувшуюся паузу, победил японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) и вернулся в топ-10, заняв первую позицию. Мурата, в свою очередь, также вернулся в десятку и занял восьмую строчку. Выступающий в среднем дивизионе другой казахстанец Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) опустился с четвертого места на пятое.

Топ-10 среднего веса

- Геннадий Головкин (Казахстан)

- Джермалл Чарло (США)

- Деметриус Андраде (США)

- Хайме Мунгия (Мексика)

- Жанибек Алимханулы (Казахстан)

- Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

- Крис Юбенк-младший (Великобритания)

- Риота Мурата (Япония)

- Эрисланди Лара (Куба)

- Феликс Кэш (Великобритания)

Отметим, что в прошедшем объединительном бою Головкин защитил титулы IBF и IBO в среднем дивизионе, а также отобрал у Мураты пояс WBA Super.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира