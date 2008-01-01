"Адский боец". Сопромоутер Головкина озвучил имена следующих соперников "Канело"

Звездный мексиканец Сауль "Канело" Альварес (54-1-2, 36 КО), который в бою с Каллумом Смитом (27-1, 19 КО) взял титулы WBC/WBA в суперсреднем весе, наверняка захочет следующий бой провести с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО). Так считает промоутер последнего Эдди Хирн, сотрудничающий также с GGG, сообщает vRINGe.com.



После встречи с Сондерсом, думает функционер, Сауль проведет-таки третий бой с лидером среднего веса Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), который в последнем поединке забил польского претендента Камила Шеремету (21-1, 5 КО).



"Канело" нравится боксировать с лучшими, он адский боец, - говорит Хирн. - Сначала Сондерс, потом GGG. В таком порядке. Думаю, он захочет собрать остальные пояса в дивизионе и, уверен, следующего потребует Билли".



Напомним, что Головкин и "Канело" первый бой провели осенью 2017-го и завершили его вничью. Через год мексиканец выиграл судейским решением.