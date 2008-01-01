"24 раунда было недостаточно". Разбор боя Головкин - Шеремета и вердикт на трилогию с "Канело"

Инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic подготовил разбор боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО) за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Головкин защитил свой пояс IBF, победив техническим нокаутом Шеремету в седьмом раунде. 38-летний GGG контролировал ситуацию со стартового гонка, отправив обязательного претендента в нокдаун незадолго до конца первого раунда и снова во втором.

Головкин продолжал сохранять контроль, эффективно используя свой запатентованный джеб в комбинации с несколькими мощными ударами, чтобы нанести урон своему противнику. Шеремета, который до этого не проигрывал, не смог ответить на атаки GGG.

В седьмом раунде двойной джеб Головкина уронил Шеремету в четвертый раз за бой. Несмотря на то, что претендент смог выстоять раунд, бой был отменен до восьмого, что позволило Головкину защитить титул.

Видео четырех нокдаунов, или как Головкин нокаутировал Шеремету в бою за два титула

Что мы узнали о Головкине?

Головкин был резок в своем первом бою за 14 месяцев, но он действительно выглядел медленнее. Это результат простоя или его возраста (сейчас ему 38 лет)? Или, может быть, это было результатом столкновения с неискушенным соперником, который не переключил его на вторую передачу. Мы узнали, что GGG по-прежнему жестокий панчер. Но у нас не было подходящего соперника, чтобы дать нам больше ответов.

Должна ли трилогия Головкина - "Канело" стать следующим боем?

Это все еще один из самых масштабных боев в боксе, и по этой причине я бы хотел увидеть его следующим. В конце концов, 24 раунда было недостаточно, чтобы внести ясность. Но GGG мог бы вызвать гораздо больше шумихи трилогией со своим непримиримым соперником, если бы ему удалось добиться впечатляющего нокаута. На данном этапе, более чем через два года после их последней встречи, я нормально восприму тот факт, если мы никогда больше не увидим их противостояние.

Если не "Канело", кто следующий для GGG?

Наиболее вероятный вариант - мексиканец Хайме Мунгия. По информации источников, этот бой рассматривается на весну и, безусловно, принесет много действий между двумя мощными панчерами. Другая возможность: поединок с Риотой Муратой в Токио, где олимпийский чемпион - суперзвезда. GGG будет пользоваться большим преимуществом в обоих поединках и может подготовить его к еще более серьезной борьбе осенью", - написал инсайдер.