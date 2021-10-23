Ему 17 лет? Найдено редкое фото чемпиона мира среди профессионалов Тайсона Фьюри

Опубликовано редкое фото действующего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), на котором звезде профессионального бокса 17 лет, передает корреспондент Vesti.kz.

Обнародовала снимок жена боксера Пэрис Фьюри, рассказав, что запечатлен момент в первые недели знакомства с будущим чемпионом мира.

"Юная любовь! Можете ли вы поверить, что это были я и Тайсон в наши первые несколько недель знакомства в 2006 году? Мне было всего 16 лет, а Тайсону 17", - написано в подписи к фото.

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Добавим, что Фьюри одержал вторую подряд победу над американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) и успешно защитил свой титул.

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