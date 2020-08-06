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Как казахстанка Марианна Гаспарян стала самой сильной женщиной мира

Она рассказала об условиях в США.

Как казахстанка Марианна Гаспарян стала самой сильной женщиной мира
Новости спорта Атлетика Пауэрлифтинг
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В гостях у рубрики "Другой ты" - самая сильная женщина мира Марианна Гаспарян. Она профессионально занимается пауэрлифтингом - в сумме трех действий (жим лежа, становая тяга, присед) берет вес в десять раз больше собственного - 590 килограммов. А на соревнованиях Kern US Open 2019 в Сан-Диего спортсменка взяла в силовом троеборье 612,5 килограмма!

В настоящее время Гаспарян вместе со своим супругом и тренером Сергеем Пономаревым проживает в США.

- Вы сейчас живете в Америке. Расскажите о вашей адаптации, как вас встретили, как вы обжились?

- Два года назад мы подписали контракт с Russell Kern US Open и переехали в Сан-Диего. Несмотря на языковой барьер, в Америке нас встретили прекрасно и у нас сразу завязались теплые отношения с коллегами. Я была удивлена, насколько хорошо оснащены специальным инвентарем спортивные залы: для каждого вида занятий есть свои штанги. Я такого никогда не видела, у нас в зале была единственная штанга, с которой я тренировалась. В общем, это круто - заниматься в зале, где для спортсменов создают идеальные условия, чтобы ставить рекорды.

- Расскажи о своих силовых показателях, есть ли успехи?

- Сразу после переезда я проиграла Kern Us Open - 2018. Стала третьей в "абсолюте", и это был для меня сильнейший шок. Я долго приходила в себя, потому что мы с Сергеем семь лет ждали победы на таком турнире. После этого я разозлилась, во мне проснулся какой-то зверь, я начала работать как абсолютно новый человек. И вот за этот год я рванула во всех трех движениях: приседе, тяге и жиму.

-  Сергей, у тебя большой тренерский опыт, насколько отличаются американские спортивные залы от наших?

-  В принципе они похожи, но немного отличается культура. Американцы больше "включены" в спорт, они фанаты. Мы приучены к тому, что сначала ты зарабатываешь себе на жизнь, а потом уже занимаешься спортом как хобби. Американские спортсмены наоборот - могут подрабатывать, чтобы обеспечить себя в спорте, поэтому для них это смысл жизни. Ну и потом тут каждый занимается своим делом: в зале пауэрлифтеры никак не пересекаются с бодибилдерами, они даже не знают их имен. У нас как-то все друг с другом общаются, все хотят в зале много поднимать и хорошо выглядеть, а у них нет - пауэрлифтеры - поднимают, бодибилдеры - строят фигуру. 

- Какое из соревнований вам запомнилось больше всего?

- В Америке никакое. Вообще для меня самый запоминающийся турнир, настоящее шоу - это ЭКСПО в Москве. Огромная сцена, мотоциклы, живая музыка, звезды. В США такого нет. Kern Us open - это единственный турнир в США, где устраивают шоу.

- Как вы относитесь к тому, что сейчас большая часть рекордов проходят в режиме онлайн?

- Я бы не стала в условиях онлайн ставить рекорды. Это попросту не интересно. Вместо этого я лучше подготовлюсь на будущий Kern Us Open, мы очень надеемся, что в ноябре он все-таки будет. Для меня пауэрлифтинг - это сцена, это помост, где соединяются конкуренты. Это место, где дух захватывает! Тысячи зрителей смотрят на невероятный баттл топовых спортсменов и ждут, что сейчас произойдет - вот это настоящий пауэрлифтинг!

Сергей: Мы общаемся с пауэрлифтерами, чемпионами мира и я заметил, что абсолютно у всех сегодня настрой очень сильно "подломан". Оказывается, когда в зале нет людей, спортсмены становятся другими. Все показатели ушли вниз. Проблема находится в наших головах, нам не хватает атмосферы живого общения, одолевает депрессивное состояние. Когда у тебя отодвинулась твоя цель, то сразу снижаются обороты.

- Скучают ли в США по тренажерным залам, или люди уже привыкли заниматься дома?

Сергей: Я уверен, что после карантина будет взрыв фитнес-индустрии. Люди с нетерпением ждут снятия ограничительных мер, чтобы вернуться в залы, так как домашние тренировки никогда не заменят занятий в фитнес-клубе. В Америке очень много спортивных залов по доступным ценам, например, можно приобрести месячный абонемент всего за 20 долларов. Человек скорее откажется от похода в ресторан, но не откажется от личного абонемента в спортзал.

- Насколько монетизирован спорт в США?

Сергей: На самом деле это миф, что в США весь спорт построен на деньгах. Невозможно много заработать на пауэрлифтинге или бодибилдинге. Не говоря о тех единицах, которые на Олимпе. Но при этом в Америке проще найти спонсоров, потому что американцы готовы платить, если ты можешь дать им что-то взамен. Много компаний предлагает спонсорство в виде продукции, но по финансам сложно.

-  Далеко ли ушло развитие фитнес-индустрии в США по сравнению с нами?

Сергей: Вообще фитнес в Калифорнии начался еще в 30-х годах прошлого века - в 1939 году Сан-Диего стал первым городом США, в котором появился спортзал. Именно в нем возникли первые бодибилдеры и пауэрлифтеры. И сегодня в Калифорнии очень много людей, вовлеченных в фитнес. Здесь с утра сотни человек делают пробежку, велотренировку, хайкинг. Фитнес-залов очень много, и хотя оборудование уступает World Class Almaty, но они предлагают за 20 долларов посещать без ограничений спортзал, бассейн, теннисный корт, джакузи, сауну, баскетбольный зал.

Марианна: Здесь действительно занимается фитнесом большое количество пожилых людей. У нас в Казахстане в 60 лет большинство уже превращает себя в бабушек и дедушек, садятся дома с внуками - и все. А тут и в 90 лет люди путешествуют, ходят в спортзалы.

- Я думаю, что здесь мы сможем действительно "догнать Америку", потому что массовый спорт в Казахстане сегодня на подъеме. В конце беседы как всегда прошу передать пожелания всем казахстанцам.

Марианна: Всем огромный привет! Очень сильно скучаем. Все соревнования, которые проходят в Казахстане, это частичка моей души, я всегда сильно переживаю, что меня там нет. Мой путь был начат именно в Казахстане. До встречи!

 

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