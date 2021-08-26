Сколько получит автор первого золота для Казахстана на Паралимпиаде-2020

Сегодня, 26 августа, Давид Дегтярев принес Казахстану первую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он выиграл золото в парапауэрлифтинге в весе до 54 килограммов.

За первое место он получит 250 тысяч долларов - столько, сколько заработали другие призеры от Казахстана на Олимпиаде-2020.

А вот казахстанская пауэрлифтерша Алина Солодухина, ставшая пятой в весовой категории до 45 килограммов, получит 10 тысяч долларов.

В Токио-2020 Казахстан представят 25 спортсменов в семи видах спорта. С анонсом выступлений на 27 августа можно ознакомиться здесь.

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