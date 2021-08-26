Шансы на медали Паралимпиады-2020. Анонс соревнований с участием казахстанцев на 27 августа

Завтра, 27 августа, на Паралимпиаде в Токио выступит ряд казахстанских спортсменов в нескольких видах спорта, сообщает корреспондент Vesti.kz.
При этом есть реальные шансы на медали.
Расписание выступлений казахстанцев:
Легкая атлетика, женщины. 100 метров (T35)
27 августа, 07:07 (по времени Нур-Султана) - Салтанат Абылкасымқызы
Финал состоится в 09:45
Дзюдо, мужчины. До 60 килограммов
27 августа, 07:30 - Ануар Сариев
Пауэрлифтинг, женщины. До 50 килограммов
27 августа, 10:00 - Гульбану Абдыхалыкова
Плавание, мужчины. 50 метров баттерфляем, предварительные заплывы (S5)
27 августа, 06:44 - Сиязбек Далиев
Плавание, женщины. 100 метров на спине, финал (S12)
27 августа, 14:06 - Алия Рахимбекова
Добавим, что в активе Казахстана уже есть одно золото. Его принес Давид Дегтярев (пауэрлифтинг).
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!