Казахстан выиграл золото на Паралимпиаде-2020

Давид Дегтярев принес Казахстану первую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио, и сразу золотую, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он выступал в парапауэрлифтинге в весе до 54 килограммов. В первой попытке поднял 170 килограммов, во второй - 172, в третьей - 174.

Дегтярев - обладатель Кубка мира-2021. Также становился бронзовым призером чемпионата Азии-2018 и выигрывал серебро Азиатских параигр-2018.

Ранее казахстанская пауэрлифтерша Алина Солодухина стала пятой в весовой категории до 45 килограммов.

Добавим, что всего на Паралимпиаде-2020 Казахстан представят 25 спортсменов в семи видах спорта.

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