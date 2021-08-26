Казахстан выиграл золото на Паралимпиаде-2020

Давид Дегтярев принес Казахстану первую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио, и сразу золотую, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он выступал в парапауэрлифтинге в весе до 54 килограммов. В первой попытке поднял 170 килограммов, во второй - 172, в третьей - 174.
Дегтярев - обладатель Кубка мира-2021. Также становился бронзовым призером чемпионата Азии-2018 и выигрывал серебро Азиатских параигр-2018.
Ранее казахстанская пауэрлифтерша Алина Солодухина стала пятой в весовой категории до 45 килограммов.
Добавим, что всего на Паралимпиаде-2020 Казахстан представят 25 спортсменов в семи видах спорта.
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