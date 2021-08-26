Казахстанская пауэрлифтерша осталась без медали на Паралимпиаде-2020 в Токио

Бронзовый призер Азиатских параигр-2018 казахстанка Алина Солодухина выступила на Паралимпийских играх-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В лучшей своей попытке она подняла 83 килограмма. С этим результатом Солодухина расположилась на пятом месте из девяти в весовой категории до 45 килограммов.

Первое место заняла Латифат Тиджани из Нигерии с результатом 107 килограммов. Серебро досталось китаянке Цуй Чже (102), а бронза - польке Юстине Коздрик (101).

Позднее сегодня в соревнованиях по пауэрлифтингу выступит казахстанец Давид Дегтярев (54).

Добавим, что Солодухина, как и Дегтярев, - обладатель Кубка мира-2021. Также Давид - бронзовый призер чемпионата Азии-2018, серебряный призер Азиатских параигр-2018

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