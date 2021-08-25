В борьбу на Паралимпиаде вступают обладатели Кубка мира. Анонс соревнований с участием казахстанцев на 26 августа

В четверг, 26 августа, в Токио состоится второй соревновательный день Паралимпиады-2020. За медали от Казахстана будут биться два спортсмена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стартовать будут обладатели Кубка мира-2021 по парапауэрлифтингу.

Расписание выступлений казахстанцев:

Парапауэрлифтинг, женщины. До 45 килограммов

26 августа, 13:30 (по времени Нур-Султана) - Алина Солодухина

Парапауэрлифтинг, мужчины. До 54 килограммов

26 августа, 15:30 - Давид Дегтярев

Добавим, что всего на Паралимпиаде-2020 Казахстан представят 25 спортсменов в семи видах спорта. В прямом эфире соревнования покажет телеканал Qazsport.

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