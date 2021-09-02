Обладателю первой медали Паралимпиады-2020 из Казахстана подарили машину и квартиру

Ключи от машины и новую 3-комнатную квартиру подарили чемпиону Паралимпийских игр в Токио Давиду Дегтяреву, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета Республики Казахстан.

С победой парапауэрлифтера поздравил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

При этом его тренер Юрий Колесников получил пять миллионов тенге.

"Я посвящаю свою победу нашей прекрасной стране", - сказал Дегтярев.

Напомним, что Дегтярев принес Казахстану первую медаль в Токио-2020 и сразу золотую. Он выступал в парапауэрлифтинге в весе до 54 килограммов.

На данный момент в активе казахстанской команды пять наград. Также серебро выиграли дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, а пловец Нурдаулет Жумагали стал бронзовым призером.

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