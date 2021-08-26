В Казахстане не показали первое золото Токио-2020

Сегодня, 26 августа, Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпийских играх в Токио, причем сразу золотую, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее обладателем в парапауэрлифтинге стал Давид Дегтярев, выступавший в весовой категории до 54 килограммов.

Однако зрители в Казахстане не смогли увидеть его победу, поскольку ни один из каналов, в том числе Qazsport, не показал соревнования по парапауэрлифтингу.

Интересно, что ранее у казахстанских телеканалов также возникали проблемы с показом Олимпиады-2020.

На Паралимпиаде-2020 Казахстан представят 25 спортсменов в семи видах спорта. С составом команды можно ознакомиться здесь.

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