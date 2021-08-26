Выше Узбекистана, или какое место занимает Казахстан в медальном зачете после второго дня Паралимпиады-2020

Сегодня, 26 августа, Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Золото выиграл Давид Дегтярев в пауэрлифтинге, благодаря чему казахстанская сборная делит 16-е место в медальном зачете с Чили, Колумбией, Ирландией, Израилем, Иорданией, Нигерией и Сингапуром (все взяли одно золото).

Интересно, что Узбекистан с одной бронзой делит 33-е место с командами Азербайджана, Мексики, Словакии, Таиланда и Венесуэлы, в активе которых также по одной бронзовой награде.

Первую строчку в общекомандном зачете занимает Китай (8-5-10), вторую - Великобритания (6-8-3), третью - Россия (6-5-6).

В Токио-2020 Казахстан представят 25 спортсменов в семи видах спорта. С анонсом выступлений на 27 августа можно ознакомиться здесь.

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