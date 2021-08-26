Видео награждения, или как триумфатор из Казахстана получил золото Токио-2020

Сегодня, 26 августа, Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио, и сразу золотую, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее в парапауэрлифтинге принес Давид Дегтярев, выступавший в весе до 54 килограммов. Видео с церемонии награждения смотрите ниже:

Добавим, что на Паралимпийских играх также выступила казахстанская пауэрлифтерша Алина Солодухина, ставшая пятой в весовой категории до 45 килограммов.

В Токио Казахстан представят 25 спортсменов в семи видах спорта. С составом команды можно ознакомиться здесь.

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