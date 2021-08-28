Серебряная призерка Рио из Казахстана стала четвертой на Паралимпиаде-2020

На Паралимпийских играх в Токио выступила казахстанская пауэрлифтерша Раушан Койшыбаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она представляла страну в весовой категории до 67 килограммов. В своей лучшей попытке Раушан подняла 112 килограммов и стала только четвертой.

Золото выиграла Юйцзяо Тан из Китая, серебро - Фатма Омар из Египта, бронзу - Олайтан Ибраим из Нигерии.

Напомним, что Койшыбаева становилась серебряной призеркой Рио-2016.

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