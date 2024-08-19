Вслед за Джалоловым: кто из боксеров Узбекистана пойдет в профи после Олимпиады-2024

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Вчера 14:56
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Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев рассказал, кто из его подопечных передейдет в профессионалы после успешного выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

- Кого из нынешней сборной мы уже больше не увидим на любительском ринге? Джалолов уходит... Может быть, кто-то еще?

- Джалолов сто процентов уходит. Да, много кто сейчас думает, что надо делать, какие планы... Муллажонов тоже в профессионалы уходит. Он говорит, что в любителях тоже будет, но в основном будет в тяжелых весах выступать в профессионалах. Руслана Абдуллаева мы тоже хотим в профессионалы. А Хасанбой - любитель, он очень дисциплинированный, послушный, сдержанный, умный. Абдумалик Халоков тоже в профессионалы хочет, но там пока "50 на 50". Он будет в профессионалах, но, если надо будет, придет и поможет на любительских турнирах. Остальные - молодые, - сказал Киличев в интервью Youtube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".

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Напомним, в Париже подопечные Киличева завоевали пять золотых медалей. Чемпионами стали Хасанбой Дусматов (до 51 килограмма), Абдумалик Халоков (57), Асадхуджа Муйдинхуджаев (71), Лазизбек Муллажонов (92) и Баходир Джалолов (92+).

При этом Дусматов и Джалолов стали двукратными олимпийскими чемпионами. После Игр в Париже Баходир объявил о завершении любительской карьеры: супертяж намерен сосредоточиться на профи-ринге, где он имеет рекорд 14-0.

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Метки:
Узбекистан Олимпиада-2024 Бокс

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